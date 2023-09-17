Григоров Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоров Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1913

Сын: Григоров Сергей Федорович

Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Николай Федорович

Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Никифор Федорович

Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорова Степанида Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорова Варвара Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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