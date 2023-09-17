Григоров Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1913
Сын: Григоров Сергей Федорович
Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Николай Федорович
Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Никифор Федорович
Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Григорова Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорова Степанида Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорова Варвара Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Михаил Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно