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Грибков Данила Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Грибков Фома Меркулович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Грибков Василий Данилович

Мать ребёнка: Грибкова Домна Митрофановна

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Грибков Мирон Данилович

Мать ребёнка: Грибкова Домна Митрофановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Грибкова Улита? Даниловна

Мать ребёнка: Грибкова Домна Митрофановна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Грибков Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: Грибкова Домна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Домна Митрофановна

Смерть
1855 ст.