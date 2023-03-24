Грибков Данила Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 ст.
Дата смерти1855 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: Грибков Фома Меркулович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Грибков Василий Данилович
Мать ребёнка: Грибкова Домна Митрофановна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Мать ребёнка: Грибкова Домна Митрофановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Грибкова Улита? Даниловна
Мать ребёнка: Грибкова Домна Митрофановна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Грибков Дмитрий Данилович
Мать ребёнка: Грибкова Домна Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855 ст.