Бразоль (Куницына) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бразоль (Куницына) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куницын Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Богомаз Надежда

Отец ребёнка: Бразоль Григорий Никонович

Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1901 году было 45 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бразоль Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Бразоль Григорий Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бразоль Григорий Никонович

Смерть
Неизвестно