Бразоль (Куницына) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куницын Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Богомаз Надежда
Отец ребёнка: Бразоль Григорий Никонович
Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1901 году было 45 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бразоль Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Бразоль Григорий Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно