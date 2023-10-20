Ладыко Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыко Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладыко Георгий

Мать: Ладыко Ольга

Рождение ребёнка
25.08.1957

Сын: Ладыко Георгий Вячеславович

Мать ребёнка: Ладыко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Ладыко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромова Галина

Мать ребёнка: Ладыко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыко Валентина

Смерть
Неизвестно
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