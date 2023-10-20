Ладыко Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладыко Георгий
Мать: Ладыко Ольга
Рождение ребёнка
25.08.1957
Сын: Ладыко Георгий Вячеславович
Мать ребёнка: Ладыко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Ладыко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромова Галина
Мать ребёнка: Ладыко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ладыко Валентина
Смерть
Неизвестно