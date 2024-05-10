Дeмброва Трофим Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин села Войнаровка
Восприемник
19.09.1906 ст.
Юрий (Евмений) Яковлевич Добровольский
Восприемник
09.10.1911 ст.
Петр Яковлевич Добровольский
Восприемник
14.07.1913 ст.
Антон Яковлевич Добровольский
Смерть
Неизвестно