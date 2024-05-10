Дeмброва Трофим Константинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дeмброва Трофим Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин села Войнаровка
Восприемник
19.09.1906 ст.
Винаровка, Київська область
Юрий (Евмений) Яковлевич Добровольский
Восприемник
09.10.1911 ст.
Винаровка, Київська область
Петр Яковлевич Добровольский
Восприемник
14.07.1913 ст.
Винаровка, Київська область
Антон Яковлевич Добровольский
Смерть
Неизвестно

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