Осип Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Степанович

Место рождения

Дидерево

Дата рождения

1770

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1752 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Степан Андреевич

Мать: Анисья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1802

Сын: Симион Осипович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1826
Дидерево, Калязинский муниципальный район, Тверская область

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