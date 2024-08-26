Осип Степанович
Место рожденияДидерево
Дата рождения1770
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Степан Андреевич
Мать: Анисья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1802
Сын: Симион Осипович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1826
Дидерево, Калязинский муниципальный район, Тверская область