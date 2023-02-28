Введенский Николай Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1852
Дата смерти16.09.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1862 по 1872
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1872 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.09.1922