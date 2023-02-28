Введенский Николай Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Введенский Николай Евгеньевич

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Место рождения

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.05.1852

Дата смерти

16.09.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1862 по 1872
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1872 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.09.1922
Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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