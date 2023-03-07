Лубнин Ипат Малафеев
Место рожденияпочинок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Лубнин Малафей Семенов
починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721