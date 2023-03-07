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Лубнин Ипат Малафеев

Место рождения

починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Лубнин Малафей Семенов

Мать: Лубнина Матрена Агафонова

починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
починок подле р. Кордяги, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721