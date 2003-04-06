Кузнецова (Абрамова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Абрамова) Мария Павловна

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Место рождения

Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.06.1924

Дата смерти

06.04.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1924
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1930
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1946
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
06.04.2003
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