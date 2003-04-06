Кузнецова (Абрамова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения22.06.1924
Дата смерти06.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924
Место жительства
С 1930
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1946
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
06.04.2003