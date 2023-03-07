Трегубов Козьма Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Трегубов Григорий (Гришка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1645
Сын: Трегубов Никита (Микитка) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Трегубов Иван (Ивашко) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Трегубов Андрей (Ондрюшка) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Мать ребёнка: не указана
поч. Шепелевский, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Трегубов Семен (Сенка) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1678