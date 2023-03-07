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Трегубов Козьма Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Трегубов Григорий (Гришка)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1645

Сын: Трегубов Никита (Микитка) Козьмин

Мать ребёнка: не указана

поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Трегубов Иван (Ивашко) Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Трегубов Андрей (Ондрюшка) Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Трегубов Ларион Козьмин

Мать ребёнка: не указана

поч. Шепелевский, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Трегубов Семен (Сенка) Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1678