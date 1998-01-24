Прохоров Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1954
Дата смерти24.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Денис
Мать ребёнка: Прохорова Лида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Илья
Мать ребёнка: Прохорова Лида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Лида
Смерть
24.01.1998