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Прохоров Андрей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1954

Дата смерти

24.01.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Денис

Мать ребёнка: Прохорова Лида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Илья

Мать ребёнка: Прохорова Лида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Лида

Смерть
24.01.1998
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