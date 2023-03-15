Ясюкевич Иван Иванович
Место рожденияРезекненский уезд, Латвия
Дата рождения10.05.1923
Дата смерти21.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1923
Резекненский уезд, Латвия
Бракосочетание
15.06.1952
Рождение ребёнка
03.06.1953
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ясюкевич Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
28.01.1962
Дочь: Пономарева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ясюкевич Екатерина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
плотник | мебельная фабрика "Рига"
Смерть
21.03.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Jaunciema 8. šķērslīnija 10, Ziemeļu rajons, Rīga,
Яунциемское кладбище