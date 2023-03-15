Ясюкевич Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясюкевич Иван Иванович

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Место рождения

Резекненский уезд, Латвия

Дата рождения

10.05.1923

Дата смерти

21.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1923

Отец: Ясюкевич Иван Викентьевич

Мать: Ясюкевич Эмилия Антоновна

Резекненский уезд, Латвия
Бракосочетание
15.06.1952

Жена: Ясюкевич Екатерина Николаевна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
03.06.1953

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ясюкевич Екатерина Николаевна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
28.01.1962

Дочь: Пономарева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ясюкевич Екатерина Николаевна

Рига, Rīga
Работа или профессия
Неизвестно
Рига, Rīga
плотник | мебельная фабрика "Рига"
Смерть
21.03.1991
Рига, Rīga
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Jaunciema 8. šķērslīnija 10, Ziemeļu rajons, Rīga,
Яунциемское кладбище