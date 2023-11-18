Наседкина Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Наседкин Семен Мефодиевич
Рождение ребёнка
13.09.1898 ст.
Дочь: Софья Семеновна
Отец ребёнка: Наседкин Семен Мефодиевич
Рождение ребёнка
?.12.1900
Сын: Наседкин Филипп Семенович
Отец ребёнка: Наседкин Семен Мефодиевич
Рождение ребёнка
18.12.1902 ст.
Сын: Наседкин Ефимий Семенович
Отец ребёнка: Наседкин Семен Мефодиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно