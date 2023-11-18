Наседкина Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Агрипина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Сын: Наседкин Сазон Семенович

Отец ребёнка: Наседкин Семен Мефодиевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.09.1898 ст.

Дочь: Софья Семеновна

Отец ребёнка: Наседкин Семен Мефодиевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.12.1900

Сын: Наседкин Филипп Семенович

Отец ребёнка: Наседкин Семен Мефодиевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.12.1902 ст.

Сын: Наседкин Ефимий Семенович

Отец ребёнка: Наседкин Семен Мефодиевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Семен Мефодиевич

Смерть
Неизвестно
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