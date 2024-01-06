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Ксенофонтов Максим Евгеньевич
Ксенофонтов Максим Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.1978
Пол
Мужской
Отец
Ксенофонтов Евгений Юрьевич
1952 г.р.
Мать
Ксенофонтова Мария Васильевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1978
Отец:
Ксенофонтов Евгений Юрьевич
Мать:
Ксенофонтова Мария Васильевна
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