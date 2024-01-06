Ксенофонтов Максим Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтов Максим Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1978

Отец: Ксенофонтов Евгений Юрьевич

Мать: Ксенофонтова Мария Васильевна

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