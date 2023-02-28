Васюкова Ирина Михеевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиДо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Васюков Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ольга Лукьяновна
Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Лукьяновна
Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Васса Лукьяновна
Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1862