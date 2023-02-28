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Васюкова Ирина Михеевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 1862

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Васюков Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ольга Лукьяновна

Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Васюков Федор Лукьянович

Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Васюков Егор Лукьянович

Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Лукьяновна

Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Васса Лукьяновна

Отец ребёнка: Васюков Лукьян Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюков Лукьян Васильевич

Смерть
До 1862
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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