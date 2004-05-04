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Новожилов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1929

Дата смерти

04.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1929

Отец: Новожилов Иван Михайлович

Мать: Лидья Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1954

Сын: Новожилов Иван Павлович

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Жесткова Татьяна

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
09.07.1958

Дочь: Лукьянова Зинаида

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1963

Сын: Новожилов Сергей

Мать ребёнка: Новожилова Екатерина Васильевна

Смерть
04.05.2004
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