Новожилов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1929
Дата смерти04.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1929
Отец: Новожилов Иван Михайлович
Мать: Лидья Николаевна
Рождение ребёнка
04.03.1954
Мать ребёнка: Новожилова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Жесткова Татьяна
Мать ребёнка: Новожилова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
09.07.1958
Дочь: Лукьянова Зинаида
Мать ребёнка: Новожилова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1963
Сын: Новожилов Сергей
Мать ребёнка: Новожилова Екатерина Васильевна
Смерть
04.05.2004