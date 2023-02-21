Денисов Филипп Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Денисов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Уразова Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Денисов Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Смерть
1792