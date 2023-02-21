Денисов Филипп Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Филипп Ульянович

Денисов Филипп Ульянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Денисов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Уразова Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Денисов Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Смерть
1792
Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close