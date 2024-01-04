Бонде (Bonde) Андрей (Andreas) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонде (Bonde) Андрей (Andreas)

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Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.02.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
22.11.1908 ст.

Жена: Бонде Екатерина

Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Бонде Павел Андреевич

Мать ребёнка: Бонде Екатерина

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бонде Иван

Мать ребёнка: Бонде Екатерина

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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