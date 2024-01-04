Бонде (Bonde) Андрей (Andreas)
Место рождения
Дата рождения16.02.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1908 ст.
Жена: Бонде Екатерина
Рождение ребёнка
17.09.1911
Мать ребёнка: Бонде Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бонде Иван
Мать ребёнка: Бонде Екатерина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно