Мещеряков Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения15.06.1926
Дата смерти03.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1954
Мать ребёнка: Мещерякова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
13.04.1954
Дочь: Чистякова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Мещерякова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Александр Иванович
Мать ребёнка: Мещерякова Мария Федоровна
Смерть
03.08.1998