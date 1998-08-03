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Мещеряков Иван Ефимович

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Место рождения

Новая Кутля, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.06.1926

Дата смерти

03.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Кутля, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.04.1954

Сын: Мещеряков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Мещерякова Мария Федоровна

Старая Кутля, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.04.1954

Дочь: Чистякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мещерякова Мария Федоровна

Старая Кутля, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Александр Иванович

Мать ребёнка: Мещерякова Мария Федоровна

Старая Кутля, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
03.08.1998
Старая Кутля, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
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