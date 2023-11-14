Тёмкин Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тёмкин Михаил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1893

Дата смерти

03.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тёмкина н

Мать ребёнка: Тёмкина Любовь Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тёмкин Залман

Мать ребёнка: Тёмкина Любовь Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тёмкина Любовь Ефимовна

Смерть
03.05.1980
Данные взяты с надгробия
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