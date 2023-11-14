Тёмкин Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1893
Дата смерти03.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тёмкина н
Мать ребёнка: Тёмкина Любовь Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тёмкин Залман
Мать ребёнка: Тёмкина Любовь Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тёмкина Любовь Ефимовна
Смерть
03.05.1980
Данные взяты с надгробия