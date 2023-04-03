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Бокачёв Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бокачёв Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бокачёв Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Бокачёва Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрестина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Бокачёва Марфа Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокачёва Марфа Егоровна

Смерть
Неизвестно