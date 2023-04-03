Бокачёв Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бокачёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бокачёв Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Бокачёва Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрестина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Бокачёва Марфа Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокачёва Марфа Егоровна
Смерть
Неизвестно