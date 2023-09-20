Корноухова (дев.Долганова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1871
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Корноухов Егор (Георгий) Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1873
Дочь: Пугина Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Корноухов Егор (Георгий) Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно