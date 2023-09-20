Корноухова (дев.Долганова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (дев.Долганова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1871

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Корноухов Егор (Георгий) Алексеевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.01.1873

Дочь: Пугина Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Корноухов Егор (Георгий) Алексеевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Егор (Георгий) Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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