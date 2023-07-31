Наталья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Ефремовна

Наталья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1706 г.р.

Мать

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Ефрем Акимович

Мать: Аграфена Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close