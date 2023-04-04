Демина Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 16.02.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1868
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 05.12.1868
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Демин Степан Иосифович
Рождение ребёнка
16.02.1872
Отец ребёнка: Демин Степан Иосифович
Рождение ребёнка
30.07.1876
Отец ребёнка: Демин Степан Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1872