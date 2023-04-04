Демина Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Степанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 16.02.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1868

Муж: Демин Степан Иосифович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 05.12.1868

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Демин Степан Иосифович

Рождение ребёнка
16.02.1872

Сын: Демин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Демин Степан Иосифович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1876

Сын: Демин Илья Степанович

Отец ребёнка: Демин Степан Иосифович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1872