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Васильева Варвара
Васильева Варвара
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Иевлева Дарья
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать:
Иевлева Дарья
Смерть
Неизвестно
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