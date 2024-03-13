Некрасов Леонид Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Леонид Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.2008

Сын: Некрасов Илья Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.2011

Дочь: Некрасова Полина Леонидовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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