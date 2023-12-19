Клипперт Илья Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт Илья Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1983

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

KV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.2007

Сын: Клипперт Егор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.04.2010

Дочь: Клипперт Анна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клипперт - Сергеева Ирина Александровна

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