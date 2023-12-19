Клипперт Илья Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1983
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.2007
Сын: Клипперт Егор Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.04.2010
Дочь: Клипперт Анна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно