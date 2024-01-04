Халиков Абдрахман Янгирович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти09.07.1976
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Халиков Янгир
Мать: Халикова Нахар
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Халиков Газиз (Г) Абдрахманович
Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна
Рождение ребёнка
?.02.1928
Дочь: Рахимова Гульчира Абдрахмановна
Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна
Рождение ребёнка
27.08.1938
Дочь: Залилова Зульфира Абдрахмановна
Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульнур Абдрахмановна
Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиков Зинур Абдрахманович
Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матхия Абдрахмановна
Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна
Смерть
09.07.1976
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно