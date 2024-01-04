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Халиков Абдрахман Янгирович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1898

Дата смерти

09.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Халиков Янгир

Мать: Халикова Нахар

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Халиков Газиз (Г) Абдрахманович

Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1928

Дочь: Рахимова Гульчира Абдрахмановна

Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1938

Дочь: Залилова Зульфира Абдрахмановна

Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульнур Абдрахмановна

Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиков Зинур Абдрахманович

Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матхия Абдрахмановна

Мать ребёнка: Халикова Уми (У) Гульсум Бакыевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.07.1976
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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