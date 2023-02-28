Уткин Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Ищу дату рождения, поеду на место Собольков. Мой прадедушка Степан умер от голода в Ленинграде в блокаду в декабре 1941 года. Планирую восстановить памятник на кладбище. Занимаюсь восстановлением родо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Мария Алексеевна