Уткин Степан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Степан Тимофеевич

Уткин Степан Тимофеевич

avatar

Место рождения

Собольки, Раменская волость, Любимский уезд

Дата рождения

До 1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Собольки, Раменская волость, Любимский уезд
Ищу дату рождения, поеду на место Собольков. Мой прадедушка Степан умер от голода в Ленинграде в блокаду в декабре 1941 года. Планирую восстановить памятник на кладбище. Занимаюсь восстановлением родо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Мария Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close