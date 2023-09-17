Гончаров Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1981
Рождение ребёнка
01.10.2006
Дочь: Гончарова Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Гончарова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
15.07.2009
Мать ребёнка: Гончарова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
02.06.2012
Сын: Гончаров Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Гончарова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
29.06.2015
Мать ребёнка: Гончарова Ксения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно