Иванова (Халина) Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Халина) Лидия Максимовна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

19.07.1933

Дата смерти

17.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1933

Отец: Халин Максим Андреевич

Мать: Халина Мария Евдокимовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.08.1958

Дочь: Иванова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
17.01.1995
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