Иванова (Халина) Лидия Максимовна
Место рождения
Дата рождения19.07.1933
Дата смерти17.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1933
Отец: Халин Максим Андреевич
Мать: Халина Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
23.08.1958
Дочь: Иванова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
17.01.1995