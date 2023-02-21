Першина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проскурин Савелий Федорович

Мать: Проскурин Ефросия Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1966

Дочь: Чаусова Тамара

Отец ребёнка: Першин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Сергей

Отец ребёнка: Першин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Андрей

Отец ребёнка: Першин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко Лариса

Отец ребёнка: Першин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Михаил

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