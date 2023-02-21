Першина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1966
Дочь: Чаусова Тамара
Отец ребёнка: Першин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Першин Сергей
Отец ребёнка: Першин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Першин Андрей
Отец ребёнка: Першин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко Лариса
Отец ребёнка: Першин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Першин Михаил