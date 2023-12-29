Хорошавин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1953

Сын: Хорошавин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Великанова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошавин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно
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