Хорошавин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1953
Сын: Хорошавин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Великанова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошавин Борис Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно