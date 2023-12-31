Мильцина (Честофранова) Дарья Ксеинофонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильцина (Честофранова) Дарья Ксеинофонова

Место рождения

с. Стрелецкая слобода

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Честофранов Ксенофон

Мать: не указана

с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1786

Сын: Мильцын Михаил Иванов

Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Катерина Иванова

Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильцын Иван Гаврилов

Смерть
После 1816
с. Пушкарская слобода
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