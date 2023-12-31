Мильцина (Честофранова) Дарья Ксеинофонова
Место рожденияс. Стрелецкая слобода
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Честофранов Ксенофон
Мать: не указана
с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Катерина Иванова
Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Мильцын Иван Гаврилов
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816
с. Пушкарская слобода