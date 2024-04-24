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Павлов Иван Александрович

Место рождения

Ощепково, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.09.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1905 ст.

Отец: Павлов Александр Максимович

Мать: Павлова (Яковлева) Матрена Ивановна

Ощепково, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Иван рожден 26 сентября, крещен 27, запись 37 Холмогорского уезда Медведовской волости Хаврогорского общества и прихода деревни Ощепковской Александр Максимов Павлов и законная жена его Матрена Ивано... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ощепково, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Ощепково, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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