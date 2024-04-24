Павлов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения26.09.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1905 ст.
Иван рожден 26 сентября, крещен 27, запись 37 Холмогорского уезда Медведовской волости Хаврогорского общества и прихода деревни Ощепковской Александр Максимов Павлов и законная жена его Матрена Ивано... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно