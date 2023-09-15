Балыко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балыко Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1977
Сын: Клеменчук Евгений Александрович
Мать ребёнка: Клеменчук Елена Борисовна
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.05.1978
Сын: Клеменчук Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Клеменчук Елена Борисовна
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.05.1984
Сын: Клеменчук Александр Александрович
Мать ребёнка: Клеменчук Елена Борисовна
Развод
1985
Смерть
Неизвестно