Балыко Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балыко Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балыко Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1977

Сын: Клеменчук Евгений Александрович

Мать ребёнка: Клеменчук Елена Борисовна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.05.1978

Сын: Клеменчук Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Клеменчук Елена Борисовна

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.05.1984

Сын: Клеменчук Александр Александрович

Мать ребёнка: Клеменчук Елена Борисовна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Развод
1985

Жена: Клеменчук Елена Борисовна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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