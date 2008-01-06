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Попович Сергей Васильевич

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Место рождения

Добронадиевка, Кіровоградська область

Дата рождения

13.06.1961

Дата смерти

06.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

1984 г.р.
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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961

Отец: Попович Василий Петрович

Мать: Попович Нина Яковлевна

Добронадиевка, Кіровоградська область
Бракосочетание
22.10.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Павлыш, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
12.07.1984

Дочь: Рыбак Оксана Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Добронадиевка, Кіровоградська область
Развод
16.01.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
04.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Добронадиевка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.01.2008
Добронадиевка, Кіровоградська область
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