Попович Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1961
Дата смерти06.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961
Отец: Попович Василий Петрович
Мать: Попович Нина Яковлевна
Бракосочетание
22.10.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Павлыш, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
12.07.1984
Дочь: Рыбак Оксана Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
16.01.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
04.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.01.2008