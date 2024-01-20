Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно