Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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