Никоноров Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1989
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1989
Отец: Никоноров Виктор Юрьевич
Мать: Никонорова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Никонорова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова Ксения Юрьевна
Мать ребёнка: Никонорова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никонорова Анастасия