Никоноров Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконоров Юрий Викторович

Никоноров Юрий Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1989

Отец: Никоноров Виктор Юрьевич

Мать: Никонорова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Никонорова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Ксения Юрьевна

Мать ребёнка: Никонорова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонорова Анастасия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close