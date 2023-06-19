Фарафонова (Чижова) Вероника Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФарафонова (Чижова) Вероника Викторовна

Фарафонова (Чижова) Вероника Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1995

Муж: Фарафонов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
06.08.1997

Сын: Фарафонов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Фарафонов Сергей Андреевич

от 1 брака
Рождение ребёнка
30.03.2001

Сын: Фарафонов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Фарафонов Сергей Андреевич

от 1 брака