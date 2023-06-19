Фарафонова (Чижова) Вероника Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1995
Рождение ребёнка
06.08.1997
Сын: Фарафонов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Фарафонов Сергей Андреевич
от 1 брака
Рождение ребёнка
30.03.2001
Отец ребёнка: Фарафонов Сергей Андреевич
от 1 брака