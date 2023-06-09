Козловский Ларион Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Ларион Игнатович

Место рождения

Волковыск, Червенский район, Минская область

Дата рождения

22.10.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1825

Отец: Козловский Игнат Кириллович

Мать: Козловская Елена (семеновна?)

Волковыск, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
21.05.1848

Жена: Козловская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
30.07.1850

Дочь: Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.11.1853

Дочь: Екатерина Ларионовна

Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Козловский Андрей Ларионович

Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.10.1856

Дочь: Мария Ларионовна

Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.06.1859

Дочь: Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.06.1862

Сын: Козловский Никита Ларионович

Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно