Козловский Ларион Игнатович
Место рождения
Дата рождения22.10.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1825
Бракосочетание
21.05.1848
Рождение ребёнка
30.07.1850
Дочь: Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1853
Дочь: Екатерина Ларионовна
Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Козловский Андрей Ларионович
Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1856
Дочь: Мария Ларионовна
Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
04.06.1859
Дочь: Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.06.1862
Сын: Козловский Никита Ларионович
Мать ребёнка: Козловская Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно