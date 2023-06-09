Пронина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Любовь Ивановна

Место рождения

Орловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.05.1940

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1940

Отец: Пронин Иван Никитович

Мать: Пронина Елизавета Прокофьевна

Орловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область