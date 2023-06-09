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Пронина Любовь Ивановна
Пронина Любовь Ивановна
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Место рождения
Орловка
, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
21.05.1940
Пол
Женский
Отец
Пронин Иван Никитович
1912 г.р.
Мать
Пронина Елизавета Прокофьевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1940
Отец:
Пронин Иван Никитович
Мать:
Пронина Елизавета Прокофьевна
Орловка
, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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