Гванцайер Адель Мария Каролина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гванцайер Адель Мария Каролина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1853

Дата смерти

15.11.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1874

Дочь: Диамонт Элеонора

Отец ребёнка: Диамонт Никола Альберт

Рождение ребёнка
09.04.1878

Сын: Диамонт Исаак

Отец ребёнка: Диамонт Никола Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диамонт Никола Альберт

Смерть
15.11.1878
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