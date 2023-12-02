Гванцайер Адель Мария Каролина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1853
Дата смерти15.11.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1874
Дочь: Диамонт Элеонора
Отец ребёнка: Диамонт Никола Альберт
Рождение ребёнка
09.04.1878
Сын: Диамонт Исаак
Отец ребёнка: Диамонт Никола Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1878