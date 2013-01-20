Аникьева (Сидорова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникьева (Сидорова) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1922

Дата смерти

20.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1922

Отец: Сидоров Пётр Андреевич

Мать: Сидорова Александра Петровна

Рождение ребёнка
27.06.1948

Сын: Аникьев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Аникьев Григорий Александрович

Рождение ребёнка
22.06.1951

Сын: Аникьев Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Аникьев Григорий Александрович

Рождение ребёнка
06.12.1954

Дочь: Аникьева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Аникьев Григорий Александрович

Смерть
20.01.2013
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