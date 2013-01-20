Аникьева (Сидорова) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1922
Дата смерти20.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1922
Рождение ребёнка
27.06.1948
Сын: Аникьев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Аникьев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
22.06.1951
Отец ребёнка: Аникьев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
06.12.1954
Дочь: Аникьева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Аникьев Григорий Александрович
Смерть
20.01.2013