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Дементьева Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.12.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Виссарионов

Мать: Евдокия (Авдотья) Порфирьева

Бракосочетание
02.10.1860 ст.

Муж: Дементьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1862

Дочь: Дементьева Параскева Петровна

Отец ребёнка: Дементьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.

Сын: Дементьев Федор Петрович

Отец ребёнка: Дементьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1879

Дочь: Дементьева Евфросинья Петровна

Отец ребёнка: Дементьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1882 ст.

Сын: Дементьев Семён Петрович

Отец ребёнка: Дементьев Петр Иванович

Смерть
28.12.1906 ст.
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