Дементьева Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.12.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Виссарионов
Бракосочетание
02.10.1860 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1862
Дочь: Дементьева Параскева Петровна
Отец ребёнка: Дементьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.
Отец ребёнка: Дементьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1879
Дочь: Дементьева Евфросинья Петровна
Отец ребёнка: Дементьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1882 ст.
Отец ребёнка: Дементьев Петр Иванович
Смерть
28.12.1906 ст.