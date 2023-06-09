Михненко Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евсюкова Ирина Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михненко Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михненко Анна Сергеевна