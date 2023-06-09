Михненко Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михненко Александр Евгеньевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

09.07.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1982 г.р.
1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюкова Ирина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михненко Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсюкова Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсюкова Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михненко Анна Сергеевна