Полушкова Эмилия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1939
Дата смерти19.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1968
Сын: Полушков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Полушков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Полушков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Полушков Николай
Смерть
19.02.2019