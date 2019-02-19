Полушкова Эмилия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкова Эмилия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1939

Дата смерти

19.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1968

Сын: Полушков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Полушков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Полушков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Полушков Николай

Смерть
19.02.2019