Елисеева Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1850 и 1858
Рождение ребёнка
15.07.1854
Сын: Елисеев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Елисеев Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Елисеев Василий Моисеевич
Место жительства
25.02.1858
Смерть
Неизвестно