Елисеева Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1850 и 1858

Муж: Елисеев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
15.07.1854

Сын: Елисеев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Елисеев Василий Моисеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Елисеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Елисеев Василий Моисеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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