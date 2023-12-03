Котельников Димитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1903
Дочь: Кошурникова Анна Димитриевна
Мать ребёнка: Котельникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котельникова Мария Димитриевна
Мать ребёнка: Котельникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котельников Стефенсон Димитриевич
Мать ребёнка: Котельникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котельников Павел Димитриевич
Мать ребёнка: Котельникова Ксения Васильевна
Смерть
Неизвестно