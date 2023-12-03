Котельников Димитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Димитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1903

Дочь: Кошурникова Анна Димитриевна

Мать ребёнка: Котельникова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котельникова Мария Димитриевна

Мать ребёнка: Котельникова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Стефенсон Димитриевич

Мать ребёнка: Котельникова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Павел Димитриевич

Мать ребёнка: Котельникова Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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