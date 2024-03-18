Борган Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борган Светлана Евгенеевна
Отец ребёнка: Борган Евгений Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Борган Ксения Евгенивна
Отец ребёнка: Борган Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
2023
Дочь: Борган Ульяна Евгенивна
Отец ребёнка: Борган Евгений Юрьевич