Борган Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борган Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борган Светлана Евгенеевна

Отец ребёнка: Борган Евгений Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борган Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Борган Ксения Евгенивна

Отец ребёнка: Борган Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
2023

Дочь: Борган Ульяна Евгенивна

Отец ребёнка: Борган Евгений Юрьевич

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